Color Chips (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Color Chips (India) hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Color Chips (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 104,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,520 INR gegenüber 0,140 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 486,58 Millionen INR, während im Vorjahr 317,12 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at