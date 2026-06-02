Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
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03.06.2026 00:38:51
Colorado Enacts Law Tightening Scrutiny of Uber and Lyft
The law cites a New York Times investigation that found Uber received reports of sexual assault or sexual misconduct far more often than the company had publicly disclosed.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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