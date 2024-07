Colorchips New Media: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Colorchips New Media präsentierte am 19.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Colorchips New Media -0,460 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 86,20 Prozent auf 2,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at