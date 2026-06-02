Colorchips New Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Colorchips New Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,50 Prozent auf 0,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,100 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -5,890 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,80 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,80 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at