Coloured Ties Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coloured Ties Capital hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,14 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coloured Ties Capital noch ein Gewinn pro Aktie von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at