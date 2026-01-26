Coloured Ties Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coloured Ties Capital hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,650 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,340 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at