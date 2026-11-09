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09.11.2026 06:31:29
Colowide: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Colowide veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,51 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Colowide noch ein Gewinn pro Aktie von 7,84 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,19 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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