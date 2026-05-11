Colowide stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Colowide hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -13,73 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11,190 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 82,23 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 15,73 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Colowide ein Gewinn pro Aktie von 7,45 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,49 Prozent auf 300,09 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 269,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at