Colowide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Colowide hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,28 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,710 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 85,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Colowide einen Umsatz von 67,28 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at