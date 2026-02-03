Columbia Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Columbia Financial gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 130,9 Millionen USD – ein Plus von 49,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Columbia Financial 87,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,510 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahr.

Columbia Financial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 507,15 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 450,73 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at