Columbia Financial Aktie
WKN DE: A2JJ7B / ISIN: US1976411033
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27.11.2026 14:25:22
Columbia Financial CFO Thomas Splaine To Resign, Dennis Gibney Named Interim CFO
(RTTNews) - Bank holding company Columbia Financial, Inc. (CLBK) announced on Friday that Chief Financial Officer Thomas Splaine would resign effective December 18 for personal reasons.
The company said Splaine's departure was not the result of any disagreement regarding its financial statements, operations, policies or practices.
Columbia Financial appointed Dennis Gibney, its first senior executive vice president and chief banking officer, as interim CFO effective December 18.
Gibney previously served as CFO of the company and Columbia Bank from 2014 through January 28, 2026, according to the company.
Columbia Financial said it has engaged an executive search firm and begun a search for a permanent CFO.
Shares of Columbia Financial fell 2.39% to $10.63 in premarket trading after ending Thursday's session up 0.55%.
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