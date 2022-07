Columbia Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Columbia Financial gab am 28.07.2022 die Zahlen für das am 30.06.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,223 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,267 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Columbia Financial 74,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at