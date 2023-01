Columbia Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Columbia Financial lud am 26.01.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,213 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,253 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,9 Millionen USD – ein Plus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Columbia Financial 67,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,854 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,899 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Columbia Financial im vergangenen Geschäftsjahr 297,18 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Columbia Financial 271,97 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at