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22.04.2026 06:31:29
Columbia Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Columbia Financial hat sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Columbia Financial 126,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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