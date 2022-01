Columbia Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Columbia Financial veröffentlichte am 26.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,253 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 67,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Columbia Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,899 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,569 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 271,97 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 252,84 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at