Columbia Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Columbia Financial gab am 28.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,217 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,205 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Columbia Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 65,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at