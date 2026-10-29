Columbia Sportswear Company Q3 Income Advances

(RTTNews) - Columbia Sportswear Company (COLM) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $84.74 million, or $1.66 per share. This compares with $52.01 million, or $0.95 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $962.58 million from $943.43 million last year.

Columbia Sportswear Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $84.74 Mln. vs. $52.01 Mln. last year. -EPS: $1.66 vs. $0.95 last year. -Revenue: $962.58 Mln vs. $943.43 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.85 To $ 2.10 Next quarter revenue guidance: $ 1.108 B To $ 1.145 B