05.02.2026 06:31:28
Columbia Sportswear stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Columbia Sportswear hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Columbia Sportswear im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Columbia Sportswear 1,10 Milliarden USD umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 3,24 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Columbia Sportswear 3,82 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,37 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,40 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
