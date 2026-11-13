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13.11.2026 06:31:28
Columbia Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Columbia Works hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 79,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Columbia Works 330,77 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Columbia Works in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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