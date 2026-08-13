Columbia Works vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Columbia Works lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 175,09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Columbia Works im vergangenen Quartal 9,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 128,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Columbia Works 4,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at