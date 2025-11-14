Columbia Works: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Columbia Works hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 330,77 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 174,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Columbia Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at