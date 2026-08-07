Columbus Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Columbus Acquisition hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at