Columbus Circle Capital A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Columbus Circle Capital A präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Columbus Circle Capital A ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at