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05.11.2026 06:31:28
Columbus McKinnon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Columbus McKinnon präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Columbus McKinnon ein EPS von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 539,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 106,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 261,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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