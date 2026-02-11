Columbus McKinnon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Columbus McKinnon hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,47 Prozent auf 258,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at