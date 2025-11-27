Column Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Column Capital hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Column Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at