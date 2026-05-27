Column Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Column Capital hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at