coly hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

coly hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 28,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at