coly hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

coly hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,51 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,20 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,12 Milliarden JPY.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 13,21 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -99,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,99 Prozent auf 7,02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at