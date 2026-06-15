coly legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

coly hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 116,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at