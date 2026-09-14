coly legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

coly präsentierte am 11.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

coly hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 36,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,53 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,11 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at