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13.08.2026 06:31:29
Com7: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Com7 hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Com7 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 625,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 740,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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