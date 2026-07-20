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20.07.2026 06:31:29
CombinedX Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CombinedX Registered präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,48 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,98 Prozent zurück. Hier wurden 223,1 Millionen SEK gegenüber 234,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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