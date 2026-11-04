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04.11.2026 08:16:02

Combustion engine not dead in China, says BMW as profits slide

German carmaker downgrades financial targets for second time since June amid China sales slumpWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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