Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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06.07.2026 13:48:56

Comcast Adds Heft With Sky’s Deal for British Broadcaster ITV

The $2.1 billion purchase would combine two major British media outlets and help the Comcast-owned Sky compete with streaming giants.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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