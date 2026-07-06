Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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06.07.2026 13:48:56
Comcast Adds Heft With Sky’s Deal for British Broadcaster ITV
The $2.1 billion purchase would combine two major British media outlets and help the Comcast-owned Sky compete with streaming giants.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
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|Comcast Corp. (Class A)
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