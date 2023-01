Comcast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Comcast lud am 26.01.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,820 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 30,55 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Comcast 30,34 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,776 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 30,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,64 USD, nach 3,23 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 121,43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 116,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD sowie einen Umsatz von 121,27 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at