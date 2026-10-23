Comcast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Comcast hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Comcast 29,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31,20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at