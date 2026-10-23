Comcast stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Comcast hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 29,30 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at