Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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29.06.2026 12:33:10

Comcast to Spin Off NBCUniversal, Ending a Long Union of Cable and Media

The media business, which owns NBC News, Universal Pictures and the Peacock streaming service, will be separated from Comcast’s cable and internet business, following a trend in the media industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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