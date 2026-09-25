Comcast Aktie

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WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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25.09.2026 23:15:55

Comcast vs. Walt Disney: Comparing Recent Revenue Trends Between These Media Companies

Comcast (NASDAQ:CMCSA) primarily generates its core operating revenue by providing cable internet, media broadcasting, streaming services, and theme park experiences.

It recently announced a planned tax-free spin-off on June 29 to formally separate its NBCUniversal media business from Comcast, forming two independent publicly traded companies, while simultaneously launching a specialized new home cybersecurity service that technically integrates artificial intelligence with its existing regional gateway hardware infrastructure.

Walt Disney (NYSE:DIS) earns its primary operating revenue through a vast portfolio of film studios, television networks, streaming services, and theme parks.

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