Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
25.09.2026 23:15:55
Comcast vs. Walt Disney: Comparing Recent Revenue Trends Between These Media Companies
Comcast (NASDAQ:CMCSA) primarily generates its core operating revenue by providing cable internet, media broadcasting, streaming services, and theme park experiences.
It recently announced a planned tax-free spin-off on June 29 to formally separate its NBCUniversal media business from Comcast, forming two independent publicly traded companies, while simultaneously launching a specialized new home cybersecurity service that technically integrates artificial intelligence with its existing regional gateway hardware infrastructure.
Walt Disney (NYSE:DIS) earns its primary operating revenue through a vast portfolio of film studios, television networks, streaming services, and theme parks.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|19,26
|-0,81%
|Walt Disney
|92,87
|0,19%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.