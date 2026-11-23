Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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23.11.2026 04:00:02
Comcast vs. Walt Disney: Which Media Stock Is a Better Buy?
Is the future of media found in the cables under the street or the stories on the screen? Investors often choose between Comcast (NASDAQ:CMCSA) and Walt Disney (NYSE:DIS) for diversified exposure.
Comcast operates as a backbone of modern connectivity while diversifying into world-class entertainment and theme parks. Disney remains the gold standard for intellectual property, using its content library to fuel a massive ecosystem of streaming and travel. Comparing them helps clarify whether you prefer reliable utility-like cash flow or brand-driven growth.
Image source: Getty Images.
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|Comcast Corp. (Class A)
|22,72
|0,20%
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|107,28
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