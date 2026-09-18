Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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18.09.2026 16:41:01

Comcast vs. Walt Disney: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?

As the lines between high-speed internet providers and entertainment creators continue to blur, investors are weighing the stability of Comcast (NASDAQ:CMCSA) against the iconic brand power of Walt Disney (NYSE:DIS).

Both companies are evolving to meet a digital-first audience, but they approach the market from different angles. One provides the essential pipes for connectivity, while the other creates the stories that fill the screens, making them frequent candidates for those interested in media stocks.

Comcast operates as a global leader in connectivity and content, providing high-speed internet, wireless, and video services under the Xfinity and Sky brands. Following the January 2, 2026 separation of Versant Media Group, the company narrowed its focus toward its high-margin Connectivity and Platforms segment and its Content and Experiences division. The company maintains commercial agreements with various programmers and relies on network infrastructure partners, including Verizon for domestic wireless and T-Mobile for business wireless services beginning in 2026.

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07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Comcast Corp. (Class A) 19,85 -0,60% Comcast Corp. (Class A)
Walt Disney 89,48 -2,82% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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