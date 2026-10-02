Comcast Aktie

Comcast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019

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02.10.2026 16:14:41

Comcast vs. Walt Disney: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?

Media and connectivity are colliding as legacy giants adapt to digital shifts. Investors choosing between Comcast (NASDAQ:CMCSA) and Walt Disney (NYSE:DIS) must decide if they prefer infrastructure stability or creative brand power.

Comcast dominates the domestic broadband and cable landscape while expanding its Universal theme parks and NBCUniversal content. Disney relies on its unparalleled library of intellectual property to fuel streaming services and global resorts. Both companies are navigating a shifting landscape where content delivery and consumer experiences are increasingly intertwined, making this a classic match-up for value-minded investors.

Comcast operates as a diversified titan in the connectivity and content space, serving more than 50 million customers worldwide. It primarily sells broadband, mobile, and video services under the Xfinity and NOW brands while maintaining network infrastructure for small businesses and large enterprise clients. This business services connectivity utilizes proprietary network assets and MVNO agreements with major wireless carriers to broaden its reach.

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Walt Disney 90,87 0,91% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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