Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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08.06.2026 16:56:13
Comeback in der WorldSBK: Miguel Oliveira bereit für Misano.
+++ Nach seiner Verletzungspause plant Miguel Oliveira sein Comeback an diesem Wochenende in Misano. +++ Miguel Oliveira: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich während dieses Genesungsprozesses unterstützt haben.“ +++ Danilo Petrucci muss weiter verletzt pausieren, ist aber vor Ort – Michael van der Mark nun als Ersatzfahrer auf seiner Seite der Garage. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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