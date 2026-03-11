Comeback in Fernost: Tesla-Aktie profitiert von steigender Nachfrage

Tesla hat im Februar 2026 ein beeindruckendes Comeback auf dem chinesischen Markt gefeiert. Die Aktie des Elektroautobauers reagiert.

• Tesla-Verkäufe in China steigen um rund 91 %• Niedrige Vorjahresbasis verstärkt Wachstumseffekt• Tesla-Aktie reagiert im NASDAQ-Handel

Mit einem Sprung der Verkaufszahlen um fast 91 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat sendet der US-Elektroautopionier ein starkes Signal an die Konkurrenz im weltweit größten Automobilmarkt.

Starkes Absatzplus, schwache Vergleichsdaten

Wie Reuters berichtet, hat Tesla im Februar 2026 einen deutlichen Anstieg der Absatzzahlen für seine in China produzierten Elektrofahrzeuge verzeichnet. Laut dem Bericht, der sich auf Daten von Tesla China beruft, stiegen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 91 Prozent auf insgesamt 58.600 Einheiten. Dies ist der vierte Monat in Folge, in dem das Unternehmen ein Wachstum der Verkaufszahlen auf Jahressicht verbuchen konnte. Allerdings sei der starke Anstieg vor allem auf eine niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen, heißt es weiter.

Einfluss von Saisonalität und Vorjahreseffekten

Trotz des starken Wachstums gegenüber dem Vorjahr sanken die Verkäufe im Vergleich zum Januar 2026 um 15,2 Prozent. Dieser Rückgang verdeutlicht die typischen Schwankungen zu Beginn des Kalenderjahres in China, die maßgeblich durch den Zeitpunkt des Neujahrsfestes beeinflusst werden. Im Februar 2025 waren die Auslieferungen zudem durch eine teilweise Unterbrechung der Montagelinien für das überarbeitete Model Y in der Gigafactory Shanghai beeinträchtigt worden. Diese damalige Drosselung verstärkt den nun gemeldeten prozentualen Zuwachs im Jahresvergleich erheblich.

Große Herausforderungen für die Branche

Die positiven Nachrichten für Tesla kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der breitere chinesische Automobilmarkt mit Herausforderungen kämpft. Während Tesla ein Plus meldete, verzeichneten die Verkäufe und Exporte auf dem Gesamtmarkt im Februar den stärksten Rückgang seit zwei Jahren. Das Auslaufen von Subventionen wird als einer der Faktoren für diese allgemeine Marktschwäche genannt.

Die Tesla-Aktie reagiert am Mittwoch an der NASDAQ mit einem Sprung von 1,62 Prozent auf 405,69 US-Dollar auf die Neuigkeiten.

Redaktion finanzen.at