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30.04.2026 06:31:29
Comefly Outdoor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Comefly Outdoor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Comefly Outdoor mit einem Umsatz von insgesamt 268,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,80 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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