Comelf: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Comelf hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 RON präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

Comelf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,7 Millionen RON abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,2 Millionen RON erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at