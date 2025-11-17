|
17.11.2025 06:31:29
Comelf verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Comelf stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 RON erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Comelf mit einem Umsatz von insgesamt 40,9 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,9 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 2,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
