Comelf verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Comelf stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 RON erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Comelf mit einem Umsatz von insgesamt 40,9 Millionen RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,9 Millionen RON erwirtschaftet worden waren, um 2,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at