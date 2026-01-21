21.01.2026 06:31:28

Comerica gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Comerica äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Comerica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,20 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,17 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,28 USD. Im Vorjahr hatte Comerica 5,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 4,84 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4,78 Milliarden USD.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,28 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 3,36 Milliarden USD taxiert.

