Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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13.07.2026 15:26:53

Comet Holding AG – Presentation of the Half-Year Results 2026

Comet Holding AG / Key word(s): Conference/Half Year Results
Comet Holding AG – Presentation of the Half-Year Results 2026

13.07.2026 / 15:26 CET/CEST

Dear Sir or Madam

We are pleased to invite you to the presentation of the first half-year 2026 results of Comet Holding AG. The half-year results will be presented via audio webcast in English. Participation by phone is also possible.

 

Friday, July 31, 2026, from 10.00 a.m. to approx. 11.00 a.m. CEST

 

Link to webcast

Dial-in Conference Call

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)
+44 (0) 203 059 58 63 (UK)
+1 (1)631 570 5613 (USA)
Others

 

We look forward to your participation.

 

Yours sincerely,

Comet

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Dr Ulrich Steiner
VP Communications, Investor Relations & Sustainability

 

   
Contact  
   
Dr Ulrich Steiner  
VP Communications, Investor Relations & Sustainability  
T +41 31 744 99 95  
ulrich.steiner@comet.ch  
   

Comet
Comet is a globally leading, innovative technology company based in Switzerland with a focus on plasma control and x-ray technology. With premium high-tech components and systems, we enable our customers to both enhance the quality of their products and make their manufacturing more efficient, and eco-friendly. Our innovative solutions are in demand in the semiconductor and electronics market, as well as other industrial sectors such as automotive and aerospace. Headquartered in Flamatt, Switzerland, Comet has a presence in all world markets. We employ more than 1,800 people worldwide, including about 700 in Switzerland. Besides production facilities in China, Denmark, Germany, Malaysia, Switzerland and the USA, we maintain various other subsidiaries in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the USA. Comet (COTN) is listed on the SIX Swiss Exchange.


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View original content: EQS News

Language: English
Company: Comet Holding AG
Herrengasse 10
3175 Flamatt
Switzerland
Phone: +41 31 744 90 00
E-mail: info@comet.tech
Internet: www.comet.tech
ISIN: CH0360826991
Valor: 36082699
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2365002

 
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2365002  13.07.2026 CET/CEST

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