Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
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13.07.2026 15:26:53
Comet Holding AG – Presentation of the Half-Year Results 2026
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Comet Holding AG
/ Key word(s): Conference/Half Year Results
Dear Sir or Madam
We are pleased to invite you to the presentation of the first half-year 2026 results of Comet Holding AG. The half-year results will be presented via audio webcast in English. Participation by phone is also possible.
Friday, July 31, 2026, from 10.00 a.m. to approx. 11.00 a.m. CEST
Dial-in Conference Call
+41 (0)58 310 50 00 (Europe)
We look forward to your participation.
Yours sincerely,
Comet
Comet
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Comet Holding AG
|Herrengasse 10
|3175 Flamatt
|Switzerland
|Phone:
|+41 31 744 90 00
|E-mail:
|info@comet.tech
|Internet:
|www.comet.tech
|ISIN:
|CH0360826991
|Valor:
|36082699
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365002
|End of News
|EQS News Service
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2365002 13.07.2026 CET/CEST
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